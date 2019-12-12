В Канаде упал самолет, погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Жертвами катастрофы небольшого самолета, который разбился в канадской провинции Британская Колумбия, стали три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CTV.
Во вторник вечером на острове Габриола, который находится примерно в 15 км от города Нанаймо, в труднодоступной местности упал самолет.
На месте происшествия вспыхнул сильный пожар. Установлено, что на борту двухмоторного Piper Aerostar находились три человека. Все они погибли.
Самолет следовал из города Фресно (американский штат Калифорния) в Нанаймо. Причины катастрофы устанавливаются.
Напомним, в авиакатастрофе в Канаде погибла семья с тремя детьми.