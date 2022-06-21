У Камбоджі зловили найбільшу в сучасній історії прісноводну рибу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Скат вагою 300 кг з річки Меконг на території Камбоджі став найбільшою у світі прісноводною рибою, коли-небудь спійманою та задокументованою людиною. Гігантську рибу виміряли і відпустили на волю. Про це повідомляє УНН.
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“За 20 років вивчення гігантських риб у річках та озерах шести континентів, це найбільша із зустрінутих нами або задокументованих у світових джерелах прісноводних риба”, — каже біолог Зеб Хоган, який очолює американський проект із консервації Меконга.
Деталі
Першим велетенського ката помітив рибалка з острова Ко Преа 13 червня. Він зв’язався з дослідниками і після вимірів ската разом із хвостом виявився довжиною майже чотири метри.
На скат прикріпили акустичний трекер і відпустили назад у річку. На мові Кхмеров назва цієї риби перекладається “повний місяць”.
Попереднього рекордсмена, зі вагою 293 кг, спіймали в Таїланді в 2005 році.
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