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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У Камбоджі зловили найбільшу в сучасній історії прісноводну рибу

У Камбоджі зловили найбільшу в сучасній історії прісноводну рибу

Київ • УНН

 • 234797 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Скат вагою 300 кг з річки Меконг на території Камбоджі став найбільшою у світі прісноводною рибою, коли-небудь спійманою та задокументованою людиною. Гігантську рибу виміряли і відпустили на волю. Про це повідомляє УНН.

Цитата

“За 20 років вивчення гігантських риб у річках та озерах шести континентів, це найбільша із зустрінутих нами або задокументованих у світових джерелах прісноводних риба”, — каже біолог Зеб Хоган, який очолює американський проект із консервації Меконга.

Деталі

Першим велетенського ката помітив рибалка з острова Ко Преа 13 червня. Він зв’язався з дослідниками і після вимірів ската разом із хвостом виявився довжиною майже чотири метри.

На скат прикріпили акустичний трекер і відпустили назад у річку. На мові Кхмеров назва цієї риби перекладається “повний місяць”.

Попереднього рекордсмена, зі вагою 293 кг, спіймали в Таїланді в 2005 році.

Нагадаємо

У Франції виявили нижню щелепу гігантського амфіціоніда.

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