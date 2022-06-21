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В Камбодже поймали самую крупную в современной истории пресноводную рыбу

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Скат весом 300 кг с реки Меконг на территории Камбоджи стал самой крупной пресноводной рыбой, когда-либо пойманной и задокументированной человеком. Гигантскую рыбу измерили и отпустили на свободу. Об этом сообщает УНН.

Цитата

“За 20 лет изучение гигантских рыб в реках и озерах шести континентов, это крупнейшее из встреченных нами или задокументированных в мировых источниках Пресноводная рыба”, — говорит биолог Зеб Хоган, возглавляющий американский проект по консервации Меконга.

Подробности

Первым гигантского палача заметил рыбак с острова Ко Преа 13 июня. Он связался с исследователями и после измерений ската вместе с хвостом оказался длиной почти четыре метра.

На скат прикрепили акустический трекер и отпустили обратно в реку. На языке Кхмеров название этой рыбы переводится “полнолуние”.

Предыдущего рекордсмена, со весом 293 кг, поймали в Таиланде в 2005 году.

Напомним

В Франции обнаружили нижнюю челюсть гигантского амфиционида.

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