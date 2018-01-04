У Каліфорнії стався землетрус магнітудою 4,5
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Землетрус магнітудою 4,5 стався у четвер в районі Сан-Франциско, штат Каліфорнія. Про це повідомляє Геологічна служба Сполучених Штатів Америки, передає УНН.
Землетрус магнітудою 4,5 сколихнув район на відстані 3 км від Берклі.
За словами очевидців, вони відчували підземні поштовхи не більше декількох секунд.
Як повідомляв УНН, 28 грудня в Тихому океані неподалік від узбережжя американського острова Гуам стався землетрус магнітудою 5,5.