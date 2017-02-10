У календарі МВФ до 17 лютого немає питання щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У календарі засідань Ради директорів міжнародного валютного фонду до 17 лютого поки що немає питання щодо України, передає УНН з посиланням на IMF Executive Board Calendar.
Зокрема у календарі зазначено, що 17 лютого 2017 року відбудеться офіційне засідання Виконавчої ради МВФ щодо Мальти.
Також у повідомленні додали, що у календар можуть бути внесені зміни.
Як повідомляв УНН, рішення МВФ щодо завершення третього огляду української антикризової програми, необхідного для виділення чергового кредитного траншу, очікується "в найближчі тижні".