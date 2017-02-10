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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 46021 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В календаре МВФ до 17 февраля нет вопроса относительно Украины

Киев • УНН

 • 13757 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В календаре заседаний Совета директоров Международного валютного фонда до 17 февраля пока нет вопроса относительно Украины, передает УНН со ссылкой на IMF Executive Board Calendar.

В календаре МВФ до 17 февраля нет вопроса относительно Украины

В частности, в календаре указано, что 17 февраля 2017 года состоится официальное заседание Исполнительного совета МВФ по Мальте.

Также в сообщении добавили, что в календарь могут быть внесены изменения.

Как сообщал УНН, решение МВФ о завершении третьего обзора украинской антикризисной программы, необходимой для выделения очередного кредитного транша, ожидается "в ближайшие недели" .

Украинские Национальные Новости

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