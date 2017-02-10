В календаре МВФ до 17 февраля нет вопроса относительно Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В календаре заседаний Совета директоров Международного валютного фонда до 17 февраля пока нет вопроса относительно Украины, передает УНН со ссылкой на IMF Executive Board Calendar.
В частности, в календаре указано, что 17 февраля 2017 года состоится официальное заседание Исполнительного совета МВФ по Мальте.
Также в сообщении добавили, что в календарь могут быть внесены изменения.
Как сообщал УНН, решение МВФ о завершении третьего обзора украинской антикризисной программы, необходимой для выделения очередного кредитного транша, ожидается "в ближайшие недели" .