У Кафедральному католицькому соборі Німеччини прозвучала молитва за Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Кафедральному соборі Берліну прозвучала молитва за Україну. Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає УНН.
“З нагоди 5-річчя Понтифікату Папи Римського Франциска у Кафедральному католицькому соборі німецької столиці прозвучала молитва за мир в Україні під час святкової літургії, яку відправили Нунцій Н.Етерович та Архиєпископ Берліна Г.Кох за участю дипломатичного корпусу і громадськості”, — повідомив Мельник.
Також, за словами Мельника архієпископ Берліну Гайнер Кох запевнив в підтримці України.
“Наша Європа — це не лише ЄС, це також й Україна, за яку ми усі молимося сьогодні!”, — цитує Мельник слова Коха.
Нагадаємо, у понеділок, 12 березня, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч з Верховним представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федерікою Могеріні.
“Unser Europa ist nicht nur die EU, sondern auch die #Ukraine, für die wir heute beten!”: Erzbischof Dr. Heiner Koch im seiner Predigt in der St.Hedwigs-Kathedrale Berlin aus Anlass des 5-jährigen Pontifikates Seiner Heiligkeit Papst Franziskus. Danke für das gemeinsame Gebet! pic.twitter.com/iPhq1G5wF9— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 11 березня 2018 р.