У Кабулі прогримів вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У столиці Афганістану Кабулі прогримів вибух, даних про постраждалих нема. Про це повідомляє Tolo News, передає УНН.
За даними ЗМІ, вибух прогримів в одному з житлових районів столиці країни. Очевидці стверджують, що підірвався смертник.
У поліції поки що не прокоментували цей інцидент.
Інформації про постраждалих наразі немає. Також з'ясовується причина вибуху.
Як повідомляв УНН, влада Афганістану повідомила, що в результаті нападу на мусульманський культурний центр шиїтів в Кабулі щонайменше 35 людей загинули і 20 поранені.