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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Кабулі прогримів вибух

Київ • УНН

 • 10195 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. У столиці Афганістану Кабулі прогримів вибух, даних про постраждалих нема. Про це повідомляє Tolo News, передає УНН.

У Кабулі прогримів вибух

За даними ЗМІ, вибух прогримів в одному з житлових районів столиці країни. Очевидці стверджують, що підірвався смертник.

У поліції поки що не прокоментували цей інцидент.

Інформації про постраждалих наразі немає. Також з'ясовується причина вибуху.

Як повідомляв УНН, влада Афганістану повідомила, що в результаті нападу на мусульманський культурний центр шиїтів в Кабулі щонайменше 35 людей загинули і 20 поранені.

Українські Національні Новини

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