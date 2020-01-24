У Кабміні сьогодні планують затвердити бюджет Пенсійного фонду на 2020 рік

Так, урядовці планують розглянути низку законопроектів, зокрема, про внесення змін до ЗУ "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у звʼязку з порушенням строків їх виплати", а також внесення змін до податкового та Митного кодексів у зв’язку з прийняттям ЗУ "Про запобігання корупції".

Окрім того, планується до розгляду проекти указів президента України, зокрема, про призначення стипендій імені Тараса Шевченка учням загальноосвітніх навчальних закладів.

Також в уряді планують розглянути проекти постанов щодо змін та порядку надання субвенцій з держбюджету на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, а також про затвердження бюджету пенсійного фонду на 2020 рік.

Окрім того урядовці планують затвердити порядок фінансової державної підтримки субʼєктам мікропідприємництва та малого підприємництва, а також використання коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва.

Уряд також планує розглянути проекти розпоряджень, зокрема, про затвердження фінансового плану Держпідприємства обслуговування повітряного руху України на 2020 рік, а також бюджетних призначень для Мінцифри. Також планують схвалити концепцію реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року.

Нагадаємо, за інформацією Мінцифри, отримати е-пенсію у новому форматі українці зможуть вже до кінця року через додаток або сайт "Дія", заповнивши заяву.