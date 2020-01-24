В Кабмине сегодня планируют утвердить бюджет Пенсионного фонда на 2020 год
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, а также проектов постановлений, в частности об утверждении бюджета Пенсионного фонда на 2020 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня Кабмина.
Так, чиновники планируют рассмотреть ряд законопроектов, в частности, о внесении изменений в ЗУ "О компенсации гражданам потерю части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты", а также внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы в связи с принятием Закона Украины "О предотвращении коррупции".
Кроме того, планируется к рассмотрению проекты указов президента Украины, в частности, о назначении стипендий имени Тараса Шевченко учащимся общеобразовательных учебных заведений.
Также в правительстве планируют рассмотреть проекты постановлений об изменениях и порядка предоставления субвенций из госбюджета на развитие системы здравоохранения в сельской местности, а также об утверждении бюджета пенсионного фонда на 2020 год.
Кроме того правительство планирует утвердить порядок финансовой государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства, а также использования средств государственного бюджета, предусмотренных для обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства.
Правительство также планирует рассмотреть проекты распоряжений, в частности, об утверждении финансового плана Госпредприятия обслуживания воздушного движения Украины на 2020 год, а также бюджетных назначений для Минцифры. Также планируется одобрить концепцию реализации государственной политики в сфере содействия развитию социально ответственного бизнеса в Украине на период до 2030 года.
Напомним, по информации Минцифры, получить е-пенсию в новом формате украинцы смогут уже до конца года через приложение или сайт "Дия", заполнив заявление.