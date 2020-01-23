Українцям пояснили, як отримати е-пенсію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Отримати е-пенсію у новому форматі українці зможуть вже до кінця року через додаток або сайт “Дія”, заповнивши заяву. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Мінцифри.
“Як пенсіонер зможе отримати послугу в новому форматі? Сидячи на дивані, можна буде зайти на портал „Дія“ через сайт чи мобільний додаток і заповнити заяву. Потім заявник отримає повідомлення про призначення пенсії і зможе забрати посвідчення у сервісному центрі. Плануємо з Пенсійним фондом запустити новий формат послуги е-пенсія цього року”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський поставив завдання до кінця 2019 року запровадити призначення пенсій за допомогою мобільного додатку.