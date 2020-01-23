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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Украинцам объяснили, как получить е-пенсию

Киев • УНН

 • 18467 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Получить е-пенсию в новом формате украинцы смогут уже до конца года через приложение или сайт "Действие", заполнив заявление. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Минцифры.

Украинцам объяснили, как получить е-пенсию

“Как пенсионер сможет получить услугу в новом формате? Сидя на диване, можно будет зайти на портал „Действие“ через сайт или мобильное приложение и заполнить заявление. Затем заявитель получит сообщение о назначении пенсии и сможет забрать удостоверение в сервисном центре. Планируем с Пенсионным фондом запустить новый формат услуги электронной пенсии в этом году”, - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до конца 2019 года ввести назначения пенсий с помощью мобильного приложения.

Украинские Национальные Новости

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