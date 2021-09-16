У Кабміні підтримали переведення алфавіту кримськотатарської мови на латиницю

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16 вересня Урядовий комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, соціальної політики та у справах ветеранів підтримав проєкт Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки”.

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“Остаточне рішення найближчим часом ухвалить Уряд. Але сьогодні ми зробили важливий крок, щоб створити кращі умови для збереження і розвитку кримськотатарської мови. Це складова системної роботи, яка розпочалася минулого року. Кримськотатарський народ 30 років тому вирішив змінити графіку алфавіту, оскільки латинка краще відповідає фонетиці тюркських мов. Цей шлях вже пройшли Азербайджан, Туркменістан. Узбекистан паралельно використовує дві графіки, у Казахстані триває перехід на латинку. Сьогодні латинська графіка дозволяє краще інтегруватися до цифрових платформ, більш повною мірою використовувати можливості, які надає Інтернет. Серед іншого, зростатиме інтерес до кримськотатарської мови серед українців. Адже це питома тюркська мова України і вона є нашим вікном до усього тюркомовного світу”, — сказав Віце-прем’єр-міністр Олексій Резніков.

Додамо

Запропонований варіант алфавіту складається з 31 літери. В основі проєкту — рішення Курултаю кримськотатарського народу 1991-1993 років. Переведення кримськотатарської мови на латинську графіку підтримує Меджліс кримськотатарського народу, а також абсолютна більшість кримськотатарських мовознавців, освітян-практиків і видавців.

Проєкт узгоджено з фахівцями Інституту сходознавства ім. А.Ю.Кримського НАН України, Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України, Інституту філології Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського тощо.

“Забезпечення розвитку мови — це важливий сигнал людям в тимчасово окупованому Криму, що Україна піклується про їхні інтереси. Це створює живий зв’язок з нашими громадянами. Російська сторона не зможе його заблокувати ні репресіями, ні технічними перешкодами, ні формальними заборонами. Кримськотатарська мова розвиватиметься завдяки крокам, які робить Україна. Це надзвичайно важливо, адже окупаційна влада порушує мовні права і етнічних українців у Криму, і кримськотатарського народу. Блокує доступ до освіти. У проєкті акту передбачено, що освітній процес кримськотатарською мовою в Україні буде переведено на використання алфавіту з латинською графікою протягом 4 років. Усі матеріали, які будуть створені за бюджетні кошти, розміщуватимуться у вільному доступі, щоб ними могли скористатися і в Криму, і в будь-якій країні світу”, — зазначив заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко.

Нагадаємо

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов вважає, що Україна має відмовитися від кирилиці та перейти на латиницю.