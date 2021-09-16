В Кабмине поддержали перевод алфавита крымскотатарского языка на латиницу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Кабмине поддержали проект постановления об утверждении алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики, передает УНН со ссылкой на Минреинтеграции.
Детали
16 сентября Правительственный комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, социальной политике и делам ветеранов поддержал проект Постановления Кабинета Министров Украины "Об утверждении алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики".
Цитата
"Окончательное решение в ближайшее время примет правительство. Но сегодня мы сделали важный шаг, чтобы создать лучшие условия для сохранения и развития крымскотатарского языка. Это составляющая системной работы, которая началась в прошлом году. Крымскотатарский народ 30 лет назад решил изменить графику алфавита, поскольку латиница лучше соответствует фонетике тюркских языков. Этот путь уже прошли Азербайджан, Туркменистан. Узбекистан параллельно использует две графики, в Казахстане продолжается переход на латиницу. Сегодня латинская графика позволяет лучше интегрироваться в цифровых платформ, более полной мере использовать возможности, которые предоставляет Интернет. Среди прочего, будет расти интерес к крымскотатарскому языку среди украинцев. Ведь это удельный тюркский язык Украины и он является нашим окном ко всему тюркоязычному миру", - сказал вице-премьер-министр Алексей Резников.
Добавим
Предложенный вариант алфавита состоит из 31 буквы. В основе проекта - решение Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов. Перевод крымскотатарского языка на латинскую графику поддерживает Меджлис крымскотатарского народа, а также абсолютное большинство крымскотатарских языковедов, педагогов-практиков и издателей.
Проект согласован со специалистами Института востоковедения им. А.Ю.Крымского НАН Украины, Института языкознания им. А. А. Потебни НАН Украины, Института филологии Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко, Таврического национального университета им. В.И.Вернадского и др.
"Обеспечение развития языка - это важный сигнал людям во временно оккупированном Крыму, что Украина заботится об их интересах. Это создает живую связь с нашими гражданами. Российская сторона не сможет его заблокировать ни репрессиями, ни техническими препятствиями, ни формальными запретами. Крымскотатарский язык будет развиваться благодаря шагам, которые делает Украина. Это очень важно, ведь оккупационная власть нарушает языковые права и этнических украинцев в Крыму, и крымскотатарского народа. Блокирует доступ к образованию. В проект акта предусмотрено, что образовательный процесс на крымскотатарском языке в Украине будет переведено на использование алфавита с латинской графикой в течение 4 лет. Все материалы, которые будут созданы за бюджетные средства, будут размещаться в свободном доступе, чтобы ими могли воспользоваться и в Крыму, и в любой стране мира", - отметил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.
Напомним
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украина должна отказаться от кириллицы и перейти на латиницу.