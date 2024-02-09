У Грузії на ринку сталась стрілянина: відомо про чотирьох загиблих, є поранений
Київ • УНН
Чотири людини загинули і одна була поранена в результаті стрілянини, яку влаштував 36-річний чоловік на ринку в грузинському місті Руставі, де працював його дядько.
Чотири людини загинули та одна отримала поранення внаслідок стрілянини на території ринку в грузинському місті Руставі. Про це повідомляє NewsGeorgia із посиланням на МВС Грузії, інформує УНН.
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Як зазначається, стрільця - 36-річного чоловіка, правоохоронці затримали на місці.
Відомо, що серед жертв його дядько, який працював на ринку.
Пораненого, який є двоюродним братом стрільця, доправили в лікарню.
"Співробітники правоохоронних органів мобілізовані на місці та проводять усі необхідні заходи", - ідеться в заяві.
Причини події наразі невідомі.
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