У Грузії на ринку сталась стрілянина: відомо про чотирьох загиблих, є поранений

Чотири людини загинули та одна отримала поранення внаслідок стрілянини на території ринку в грузинському місті Руставі. Про це повідомляє NewsGeorgia із посиланням на МВС Грузії, інформує УНН.

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Як зазначається, стрільця - 36-річного чоловіка, правоохоронці затримали на місці.

Відомо, що серед жертв його дядько, який працював на ринку.

Пораненого, який є двоюродним братом стрільця, доправили в лікарню.

"Співробітники правоохоронних органів мобілізовані на місці та проводять усі необхідні заходи", - ідеться в заяві.

Причини події наразі невідомі.

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