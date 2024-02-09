В Грузии на рынке произошла стрельба: известно о четырех погибших, есть раненый

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  187192 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  200641 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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06.02.24  •  244023 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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06.02.24  •  260039 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  235106 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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