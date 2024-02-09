В Грузии на рынке произошла стрельба: известно о четырех погибших, есть раненый

Четыре человека погибли и один получил ранения в результате стрельбы на территории рынка в грузинском городе Рустави. Об этом сообщает NewsGeorgia со ссылкой на МВД Грузии, информирует УНН.

Детали

Как отмечается, стрелка - 36-летнего мужчину, правоохранители задержали на месте.

Известно, что среди жертв его дядя, который работал на рынке.

Раненого, который является двоюродным братом стрелка, доставили в больницу.

"Сотрудники правоохранительных органов мобилизованы на месте и проводят все необходимые мероприятия", - говорится в заявлении.

Причины происшествия пока неизвестны.

В Швейцарии полиция застрелила вооруженного топором иранца, который взял заложников в поезде