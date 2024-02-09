В Грузии на рынке произошла стрельба: известно о четырех погибших, есть раненый
Четыре человека погибли и один был ранен в результате стрельбы, которую устроил 36-летний мужчина на рынке в грузинском городе Рустави, где работал его дядя.
Центр стратегических коммуникаций: интервью Карлсона с путиным - это марафон из бреда и фейков
Двухчасовое интервью Такера Карлсона с владимиром путиным было раскритиковано украинским центром за распространение пропаганды и дезинформации вместо объективной журналистики.
НАТО получило разрешение на быстрое развертывание военных групп на территории Румынии в случае возникновения угроз безопасности
НАТО санкционирует быстрое развертывание военных групп в Румынии в случае возникновения угроз безопасности, которые угрожают независимости или суверенитету страны.
Авария в детсаду в Шевченковском районе Киева: сообщено о подозрении инженеру по техническому надзору
Инженеру технического надзора сообщено о подозрении за служебную халатность, которая привела к проседанию здания детского сада в Шевченковском районе Киева.
В Швейцарии полиция застрелила вооруженного топором иранца, который взял заложников в поезде
Полиция застрелила вооруженного топором иранца, который в течение четырех часов держал в заложниках 15 человек в поезде в Швейцарии.
Наев показал, как ремонтные подразделения восстанавливают военную технику и вооружение Сил обороны
Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины рассказал, что ремонтные подразделения на севере имеют материально-техническую базу для обслуживания вооружения и техники, а также прошли обучение за рубежом.
Атаки СБУ по российским нефтеперерабатывающим заводам продолжаются: беспилотники службы ударили сразу по двум нпз в рф - источники
Беспилотники Службы нанесли удар сразу по двум нефтеперерабатывающим заводам в краснодарском крае рф.
В области, которой руководят соратники Гройсмана, местные депутаты направили на нужды армии лишь 11% бюджетных средств
В Винницкой области только 11% средств местных бюджетов громад в 2023 году было направлено на повышение обороноспособности Украины.
В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа
В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31К рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.
Установил вебкамеры вблизи Николаевского морпорта: задержан шпион рф
Служба безопасности Украины задержала российского агента, который установил вебкамеры возле Николаевского морского порта, чтобы следить за украинскими военными кораблями и торговыми судами, экспортирующими сельскохозяйственную продукцию.