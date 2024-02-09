В Швейцарии полиция застрелила вооруженного топором иранца, который взял заложников в поезде

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  156074 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  182960 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  187210 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  200653 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  244034 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  260044 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  235106 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Швейцарии полиция застрелила вооруженного топором иранца, который взял заложников в поезде

Полиция застрелила вооруженного топором иранца, который в течение четырех часов держал в заложниках 15 человек в поезде в Швейцарии.

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В Швейцарии полиция застрелила вооруженного топором иранца, который взял заложников в поезде

Наев показал, как ремонтные подразделения восстанавливают военную технику и вооружение Сил обороны

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины рассказал, что ремонтные подразделения на севере имеют материально-техническую базу для обслуживания вооружения и техники, а также прошли обучение за рубежом.

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Наев показал, как ремонтные подразделения восстанавливают военную технику и вооружение Сил обороны

Атаки СБУ по российским нефтеперерабатывающим заводам продолжаются: беспилотники службы ударили сразу по двум нпз в рф - источники

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В области, которой руководят соратники Гройсмана, местные депутаты направили на нужды армии лишь 11% бюджетных средств

В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа

В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31К рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.

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В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа

Установил вебкамеры вблизи Николаевского морпорта: задержан шпион рф

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который установил вебкамеры возле Николаевского морского порта, чтобы следить за украинскими военными кораблями и торговыми судами, экспортирующими сельскохозяйственную продукцию.

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Установил вебкамеры вблизи Николаевского морпорта: задержан шпион рф

Новое финансирование ЕС для Украины недостаточно - глава бюджетного комитета Европарламента

Глава бюджетного комитета Европарламента заявил, что пакет помощи Украине на сумму 50 млрд евро на 2024-2027 годы не соответствует потребностям на 22 млрд евро.

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Украинские партизаны разведали склады боеприпасов российских войск в оккупированном Крыму

Партизаны провели разведку российских складов боеприпасов в оккупированном Крыму и обнаружили, что они делят боеприпасы и перевозят их в другие воинские части.

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Украинские партизаны разведали склады боеприпасов российских войск в оккупированном Крыму

На выборах в Пакистане сторонники заключенного экс-премьера Имрана Хана получают большинство мест

Независимые кандидаты, поддерживающие бывшего премьер-министра Имрана Хана, получили большинство мест на выборах в Пакистане.

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На выборах в Пакистане сторонники заключенного экс-премьера Имрана Хана получают большинство мест

Законодатели стран Балтии и Северной Европы выразили в США обеспокоенность относительно задержки помощи Украине

Законодатели стран Северной Европы и Балтии выразили обеспокоенность задержками в предоставлении военной помощи Украине со стороны США и призвали к более четкой американской стратегии противодействия российской агрессии.

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Законодатели стран Балтии и Северной Европы выразили в США обеспокоенность относительно задержки помощи Украине