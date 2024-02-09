В Швейцарии полиция застрелила вооруженного топором иранца, который взял заложников в поезде

Швейцарская полиция застрелила 32-летнего иранского искателя убежища, который четыре часа удерживал 15 заложников в поезде, угрожая им топором и ножом. Об этом пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.

Детали

Вечером в четверг вооруженный топором и ножом 32-летний мужчина захватил 15 заложников в поезде на западе Швейцарии. Он заставил машиниста остановить поезд, покинуть свой пост и присоединиться к 14 пассажирам поезда. Поезд остановился с закрытыми дверями на станции Эссер-су-Шамвент, между городами Больм и Ивердон-ле-Бен.

Некоторым пассажирам удалось связаться с полицией. Когда правоохранители прибыли на место и окружили поезд, они увидели, что некоторые из пассажиров были связаны.

Через четыре часа, во время которых с нападающим связывались переговорщики, полиция приняла решение штурмовать поезд. На тот момент нападавший был на расстоянии от заложников. Полиции удалось освободить всех заложников, никто из них не получил травм.

Во время штурма нападавший бросился с топором в сторону группы вмешательства, полицейский применил свое оружие для защиты заложников, смертельно ранив преступника - сообщили в полиции.

Мужчина скончался на месте, несмотря на помощь врача, который был в группе вмешательства.

По предварительной информации, он был иранским искателем убежища, приписанным к кантону Невшатель. Говорил на фарси и английском языке. В переговорах участвовал переводчик, владеющий фарси. Мотивы мужчины пока не установлены, как и его психологическое состояние.

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