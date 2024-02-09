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У Швейцарії поліція застрелила озброєного сокирою іранця, який взяв заручників у поїзді

У Швейцарії поліція застрелила озброєного сокирою іранця, який взяв заручників у поїзді

Київ • УНН

 • 32975 перегляди

Поліція застрелила озброєного сокирою іранця, який протягом чотирьох годин тримав у заручниках 15 осіб у поїзді в Швейцарії.

Швейцарська поліція застрелила 32-річного іранського шукача притулку, який чотири години утримував 15 заручників у потязі, погрожуючи їм сокирою і ножем. Про це пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

Деталі

Увечері в четвер озброєнний сокирою та ножем 32-річний чоловік захопив 15 заручників у потязі на заході Швейцарії. Він змусив машиніста зупинити потяг, покинути свій пост і приєднатися до 14 пасажирів поїзда. Потяг зупинився із зачиненими дверима на станції Ессер-су-Шамвент, між містами Больм та Івердон-ле-Бен.

Деяким пасажирам вдалося зв'язатися з поліцією. Коли правоохоронці прибули на місце та оточили потяг, вони побачили, що дехто з пасажирів був зв'язаний.

Через чотири години, під час яких з нападником зв'язувалися переговорники, поліція прийняла рішення штурмувати потяг. На той момент нападник був на відстані від заручників. Поліції вдалося звільнити всіх заручників, ніхто з них не отримав травм.

Під час штурму нападник кинувся з сокирою в бік групи втручання, поліцейський застосував свою зброю для захисту заручників, смертельно поранивши злочинця

- повідомили в поліції.

Чоловік помер на місці, незважаючи на допомогу лікаря, який був у групі втручання.

За попередньою інформацією, він був іранським шукачем притулку, приписаним до кантону Невшатель. Розмовляв фарсі та англійською мовою. У переговорах брав участь перекладач, який володіє фарсі. Мотиви чоловіка поки не встановлені, як і його психологічний стан.

У Туреччині ліквідували чоловіка, який захопив заручників через війну в Ізраїлі02.02.24, 00:36 • 23860 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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