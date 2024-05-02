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У Греції розробляють доктрину для стримування літніх лісових пожеж, але експерти вже зараз називають її недостатньою

У Греції розробляють доктрину для стримування літніх лісових пожеж, але експерти вже зараз називають її недостатньою

Київ • УНН

 • 15768 перегляди

Цього літа Греція постане перед загрозою сильних лісових пожеж, що спонукає до розгортання додаткових пожежних машин, прискорення повітряної підтримки та розчищення лісів, але експерти попереджають, що цих заходів може бути недостатньо для боротьби з посиленням впливу кліматичних змін на лісові пожежі.

З наближенням літа Греція розробляє плани для стримування збитків від лісових пожеж, що включають розгортання додаткових пожежних машин, прискорення повітряної підтримки і розчищення лісів. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Цього року у Греції лісові пожежі почалися раніше, ніж очікувалося. У тому числі зафіксована одна пожежа в березні в гірській місцевості, зазвичай вкритій снігом.

Це буде дуже важкий сезон лісових пожеж. Зміна клімату вже тут

- сказав Reuters міністр з питань кліматичних криз і цивільного захисту Греції Василіс Кікіліас.

Греція зробила кроки у боротьбі з пожежами, в тому числі побудувала протипожежні розриви навколо стовпів електропередач у лісових районах і активізувала навчання.

У Греції вже зафіксували 70 лісових пожеж09.04.24, 09:28 • 37648 переглядiв

За даними Міністерства охорони навколишнього середовища, цього року було найнято близько 700 додаткових лісових рейнджерів. Бригади очистили 12 000 гектарів лісу, розчистка ще 7 000 гектарів буде завершена до кінця травня.

Вперше за 50 років ми входимо в ліси і будуємо протипожежні зони. Звичайно, це не буде зроблено відразу по всій Греції, але це хороший початок

- сказав Кікіляс.

В рамках плану вартістю 2,1 млрд євро Греція уклала тендери на закупівлю понад 1000 пожежних машин і семи літаків DHC-515, а також планує встановити датчики для виявлення диму.

Експерти побоюються, що цього буде недостатньо.

Протипожежні вирубки було прокладені у малій частині з майже 7,5 мільйонів гектарів грецьких лісів. Деякі з оголошених на тендері вантажівок і літаків не будуть доставлені роками.

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Вони сказали, що більше грошей слід витратити на створення корпусу фахівців з лісових пожеж, які можуть складати карти ризиків і аналізувати, як пожежі можуть поширюватися. Вони рекомендували використовувати методи боротьби з пожежами, що застосовуються в інших частинах світу, такі як "зворотний вогонь", коли пожежники розпалюють нові пожежі на шляху вже існуючих, щоб позбавити їх пального.

Греція чіпляється за доктрину, яка наполягає на гасінні пожеж, замість того, щоб прийняти інтегровану стратегію управління пожежами

- сказав пожежний метеоролог з Афінської національної обсерваторії Теодор Джаннарос.

Додамо

Минулого року сильна спека спричинила лісові пожежі на значних територіях Португалії, Франції, Іспанії та Італії, які забрали десятки життів.

Особливо важка ситуація склалася в Греції, де спостерігаються теплі зими, що створює ідеальні умови для пожеж, які загрожують посівам, житловим будинкам і процвітаючій туристичній галузі.

У серпні минулого року пожежа в північному регіоні Еврос знищила територію, більшу за Нью-Йорк, і забрала життя щонайменше 20 людей - це найсмертоносніша європейська пожежа 2023 року.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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