В Греции разрабатывают доктрину для сдерживания летних лесных пожаров, но эксперты уже сейчас называют ее недостаточной

С приближением лета Греция разрабатывает планы для сдерживания ущерба от лесных пожаров, включающие развертывание дополнительных пожарных машин, ускорение воздушной поддержки и расчистки лесов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В этом году в Греции лесные пожары начались раньше, чем ожидалось. В том числе зафиксирован один пожар в марте в горной местности, обычно покрытой снегом.

Это будет очень тяжелый сезон лесных пожаров. Изменение климата уже здесь - сказал Reuters министр по вопросам климатических кризисов и гражданской защиты Греции Василис Кикилиас.

Греция предприняла шаги в борьбе с пожарами, в том числе построила противопожарные разрывы вокруг столбов электропередач в лесных районах и активизировала учения.

В Греции уже зафиксировали 70 лесных пожаров

По данным Министерства охраны окружающей среды, в этом году было нанято около 700 дополнительных лесных рейнджеров. Бригады очистили 12 000 гектаров леса, расчистка еще 7 000 гектаров будет завершена до конца мая.

Впервые за 50 лет мы входим в леса и строим противопожарные зоны. Конечно, это не будет сделано сразу по всей Греции, но это хорошее начало - сказал Кикиляс.

В рамках плана стоимостью 2,1 млрд евро Греция заключила тендеры на закупку более 1000 пожарных машин и семи самолетов DHC-515, а также планирует установить датчики для обнаружения дыма.

Эксперты опасаются, что этого будет недостаточно.

Противопожарные вырубки были проложены в малой части из почти 7,5 миллионов гектаров греческих лесов. Некоторые из объявленных на тендере грузовиков и самолетов не будут доставлены годами.

Они сказали, что больше денег следует потратить на создание корпуса специалистов по лесным пожарам, которые могут составлять карты рисков и анализировать, как пожары могут распространяться. Они рекомендовали использовать методы борьбы с пожарами, применяемые в других частях мира, такие как "обратный огонь", когда пожарные разжигают новые пожары на пути уже существующих, чтобы лишить их горючего.

Греция цепляется за доктрину, которая настаивает на тушении пожаров, вместо того, чтобы принять интегрированную стратегию управления пожарами - сказал пожарный метеоролог из Афинской национальной обсерватории Теодор Джаннарос.

Добавим

В прошлом году сильная жара вызвала лесные пожары на значительных территориях Португалии, Франции, Испании и Италии, которые унесли десятки жизней.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Греции, где наблюдаются теплые зимы, что создает идеальные условия для пожаров, которые угрожают посевам, жилым домам и процветающей туристической отрасли.

В августе прошлого года пожар в северном регионе Еврос уничтожил территорию, большую, чем Нью-Йорк, и унес жизни по меньшей мере 20 человек - это самый смертоносный европейский пожар 2023 года.

В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали две сотни человек