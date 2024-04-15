В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали две сотни человек

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  174439 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  171243 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  172866 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  180697 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  127776 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  137968 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162416 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  140003 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134602 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117993 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

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Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  330563 просмотра

В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали две сотни человек

180 человек эвакуированы из-за лесного пожара в испанской провинции Аликанте на фоне не по сезону высоких апрельских температур.

Общество •   •  3272 просмотра
В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали две сотни человек

Ближний Восток находится на грани - Генсек ООН

Генеральный секретарь ООН предупреждает, что Ближний Восток находится на грани разрушительного полномасштабного конфликта, и призывает к максимальной сдержанности.

Война •   •  5305 просмотра
Ближний Восток находится на грани - Генсек ООН

FT: Сербия закупит у Франции десяток истребителей Rafale

Сербия планирует подписать соглашение с Францией на сумму 3 миллиарда евро на приобретение десятка истребителей Rafale у компании Dassault Aviation, диверсифицируя свои закупки вооружений на фоне войны России в Украине, несмотря на то, что она является одним из ближайших союзников Москвы.

Война •   •  6876 просмотра
FT: Сербия закупит у Франции десяток истребителей Rafale

Палата представителей рассмотрит помощь Украине на ближайшей неделе - республиканец Тернер

Палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос о предоставлении финансовой помощи и оружия Украине на следующей неделе, поскольку Россия усиливает свои позиции, а Украина теряет способность защищать себя, заявил республиканец Майк Тернер, председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей.

Война •   •  7869 просмотра
Палата представителей рассмотрит помощь Украине на ближайшей неделе - республиканец Тернер

Вооруженные силы Израиля все еще в состоянии повышенной готовности после атаки Ирана

Израильские военные находятся в состоянии повышенной боевой готовности и оценивают ситуацию после того, как в результате массированной атаки было сбито более 99% иранских беспилотников и ракет, рассматривая дальнейшие наступательные и оборонительные действия.

Война •   •  9579 просмотра
Вооруженные силы Израиля все еще в состоянии повышенной готовности после атаки Ирана

Полиция показала последствия падения обломков ракеты на Днепропетровщине

В результате российской ракетной атаки на Днепропетровскую область пострадали люди, в том числе ребенок, а также были повреждены гражданские дома и транспортные средства.

Война •   •  10632 просмотра
Полиция показала последствия падения обломков ракеты на Днепропетровщине

Сомалийские пираты освободили грузовое судно Бангладеш после уплаты выкупа

Сомалийские пираты освободили захваченное бангладешское грузовое судно MV Abdullah после того, как получили от владельцев судна выкуп в размере 5 миллионов долларов.

Криминал и ЧП •   •  10899 просмотра
Сомалийские пираты освободили грузовое судно Бангладеш после уплаты выкупа

Украинские бадминтонисты завоевали бронзовые награды на Croatia VALAMAR Junior Open 2024

Украинские бадминтонисты завоевали три бронзовые медали в парных соревнованиях U19 на турнире Croatia VALAMAR Junior Open 2024 в хорватском Дубровнике.

спорт •   •  11317 просмотра
Украинские бадминтонисты завоевали бронзовые награды на Croatia VALAMAR Junior Open 2024

На Сумщине враг обстрелял семь общин за день - один человек погиб

В воскресенье, 14 апреля, российские военные обстреляли семь населенных пунктов Сумской области, в результате чего один человек погиб в Краснопольской общине.

Общество •   •  14111 просмотра
На Сумщине враг обстрелял семь общин за день - один человек погиб

Более 30 человек погибли в Афганистане из-за сильных дождей и наводнений

Более 30 человек погибли и 27 получили ранения в результате внезапных наводнений по всему Афганистану, вызванных сильными сезонными дождями, причем пострадали 20 провинций, включая столицу Кабул.

Общество •   •  14299 просмотра
Более 30 человек погибли в Афганистане из-за сильных дождей и наводнений