В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали две сотни человек

В воскресенье, 14 апреля, в горах Тарбена в испанской провинции Аликанте вышел из-под контроля пожар, что заставило власти эвакуировать 180 человек из своих домов. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Лесной пожар произошел в тот момент, когда в Испании с пятницы (12 апреля) наблюдается несезонная высокая температура для апреля, во многих местах температура на 10 градусов по Цельсию выше, чем обычно для этого сезона.

Региональный глава внутренних дел и юстиции Элиза Нуньес посетила полевой оперативный центр, где работают пожарные, и сказала, что пожару способствовала жара, которая усилилась в полдень, а также избыток растительности.

Airbnb, Booking и другие: онлайн-бронирование жилья в ЕС выросло на 13,8% за год, Хорватия, Испания, Франция - главные летние направления