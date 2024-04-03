Airbnb, Booking и другие: онлайн-бронирование жилья в ЕС выросло на 13,8% за год, Хорватия, Испания, Франция - главные летние направления

Количество забронированного жилья на платформах онлайн-бронирования в Европейском Союзе растет. В 2023 году 678,6 млн ночей в ЕС было проведено в жилье, сданном в краткосрочную аренду и забронированном через Airbnb, Booking, Expedia Group или TripAdvisor. Это на 13,8% больше по сравнению с 2022 годом. Среди топ направлений летом 2023 года - Хорватия, Испания и Франция. Об этом свидетельствуют данные Евростата, обнародованные в среду, пишет УНН.

Детали

"В 2023 году гости провели 678,6 миллиона ночей в взятом в краткосрочную аренду жилье в ЕС, забронированном через Airbnb, Booking, Expedia Group или TripAdvisor. Это соответствует росту на 13,8% по сравнению с 2022 годом (596,5 млн)", - сообщили в евроинституте.

Как указано, ежемесячные показатели пребывания, забронированного через эти платформы, превышали показатели предыдущего года в 11 из 12 месяцев, при этом в последнем квартале 2023 года зафиксирован рост более чем на 20%. В частности, в октябре в жилье, забронированном через онлайн-платформы, было проведено 55,3 млн ночей, что на 21,9% больше, чем в октябре 2022 года. В ноябре было проведено 31,8 млн ночей (+20,0% по сравнению с ноябрем 2022 года), а в декабре - 45,3 млн (+25,8% по сравнению с декабрем 2022 года).

Топ направлений летом 2023 года: регионы Хорватии, Испании и Франции

Самыми популярными регионами (на уровне NUTS 2) для краткосрочной аренды жилья, забронированного через онлайн-платформы, в третьем квартале 2023 года были Ядранска-Хрватская в Хорватии (23,7 млн ночей), Андалусия в Испании (14,0 млн ночей) и французские Прованс-Альпы-Блакитный Берег (12,2 миллиона ночей).

В том же квартале среди 20 самых популярных регионов 6 находились во Франции, по 5 в Испании и Италии, 2 в Греции и по 1 региону в Хорватии и Португалии.

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