В Греции уже зафиксировали 70 лесных пожаров

Лесной пожар вспыхнул в районе Элафос в Ларисе в центральной Греции. По данным пожарной службы, по всей стране зарегистрировано 70 пожаров. Об этом сообщило греческое издание eKathimerini 8 апреля, пишет УНН.

Детали

В Ларисе с огнем боролись в том числе с помощью авиации.

На 8 апреля из пожаров по всей стране 57 были оперативно локализованы, а 13 продолжаются.

Причины расследуют местные следственные органы и Управление по борьбе с поджогами.

Между тем 77-летнего мужчину задержали за пожар, который вспыхнул в понедельник утром в Маркопуло в восточной Аттике. Мужчину привлекли к ответственности за поджог пожнивных остатков на собственном участке земли. Согласно правилам, он получил штраф в 500 евро и предстанет перед судом.

Власти по всей стране сохраняют бдительность после того, как в субботу всего за 12 часов по всей стране был зарегистрирован 71 лесной пожар.

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Крупнейший из пожаров на Крите заставил десятки людей покинуть свои дома. Власти приказали провести предварительную эвакуацию сел Ахлия, Галини, Агия Фотия и Маврос Колимпос, поскольку пламя охватило некоторые дома.

Пожар, который удалось взять под контроль, вспыхнул рано утром в субботу. Раздуваемый сильными ветрами, огонь распространился по склонам горного леса к востоку от приморского города Иерапетра.

"Пожар значительно утих благодаря усилиям сотен пожарных, - сообщил Reuters представитель пожарной службы. - Это был первый крупный (пожар) рядом с жилым районом в этом году".

Дополнение

Ученые опасаются, что этот сезон может оказаться разрушительным, учитывая, что в Греции была самая теплая зима за всю историю наблюдений, в результате чего большая часть земли осталась теплой и сухой.