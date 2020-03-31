У Грузії запровадили “сухий закон” через коронавірус

КИЇВ. 31 березня. УНН. У Грузії з 31 березня до закінчення надзвичайного стану (21 квітня) заборонено функціонування всіх об’єктів з реалізації алкогольних напоїв. Про це пише "Грузія.Online" із посиланням на постанову уряду про заходи щодо запобігання поширенню нового коронавірусу COVID-19, передає УНН.