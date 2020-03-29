Грузія відмовилася пропускати росіян з Вірменії через свою територію
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Влада Грузії не пропустила через свою територію російських громадян, які хотіли повернутися додому з Вірменії сухопутним шляхом. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку посольства Росії в Вірменії в Facebook.
Дипломати рекомендували росіянам скористатися поки ще чинним авіасполученням між Росією і Вірменією.
"Наполегливо рекомендуємо громадянам Росії негайно скористатися поки ще зберігається можливістю покинути Вірменію, використовуючи авіасполучення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Грузія закрила кордон з 18 березня через коронавірус.