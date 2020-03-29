Грузия отказалась пропускать россиян из Армении через свою территорию
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Власти Грузии не пропустили через свою территорию российских граждан, которые хотели вернуться домой из Армении сухопутным путем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу посольства России в Армении в Facebook.
Дипломаты рекомендовали россиянам воспользоваться пока еще действующим авиасообщением между Россией и Арменией.
"Настоятельно рекомендуем гражданам России незамедлительно воспользоваться пока еще сохраняющейся возможностью покинуть Армению, используя авиасообщение", — говорится в сообщении.
Напомним, Грузия закрыла границу с 18 марта из-за коронавируса.