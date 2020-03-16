Грузия закроет границу с 18 марта из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Правительство Грузии вводит запрет на въезд в страну иностранных граждан с 18 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в понедельник сообщил советник по международным вопросам премьера страны Ираклий Чиковани, передает УНН со ссылкой на "Эхо Кавказа".
"Грузия на две недели полностью закрывает границу для иностранных граждан. Решение вступит в силу в 00:00 часов 18 марта", - цитируют в издании пресс-спикера премьер-министра Грузии Ираклия Чиковани.
Также сообщается, что межведомственный совет при правительстве Грузии принял решение досрочно прекратить сезон на грузинских горнолыжных курортах. Этот факт связан с заражением граждан Чехии и Словакии, которые посещали курорт Гудаури.
Так, правительство рекомендовало кафе и ресторанам приостановить сервисы, связанные с обслуживанием граждан, а жителям Грузии старше 70 лет не посещать места скопления граждан.
Напомним, что власти Аргентины приняли решение закрыть границы страны для нерезидентов, чтобы не допустить распространения коронавируса.