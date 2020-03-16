Грузія закриє кордон з 18 березня через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Уряд Грузії вводить заборону на в'їзд в країну іноземних громадян з 18 березня через загрозу поширення коронавірусу. Про це в понеділок повідомив радник з міжнародних питань прем'єра країни Іраклій Чіковані, передає УНН з посиланням на "Эхо Кавказа".
"Грузія на два тижні повністю закриває кордон для іноземних громадян. Рішення вступить в силу о 00:00 годині 18 березня", - цитують у виданні прес-спікера прем'єр-міністра Грузії Іраклія Чіковані.
Також повідомляється, що міжвідомча рада при уряді Грузії ухвалила рішення достроково припинити сезон на грузинських гірськолижних курортах. Цей факт пов'язаний з зараженням громадян Чехії і Словаччини, які відвідували курорт Гудаурі.
Так, уряд рекомендував кафе і ресторанам призупинити сервіси, пов'язані з обслуговуванням громадян, а жителям Грузії старше 70 років не відвідувати місця скупчення громадян.
Нагадаємо, що влада Аргентини ухвалила рішення закрити кордони країни для нерезидентів, щоб не допустити поширення коронавірусу.