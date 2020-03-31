В Грузии ввели "сухой закон" из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Грузии с 31 марта до окончания чрезвычайного положения (21 апреля) запрещено функционирование всех объектов по реализации алкогольных напитков. Об этом пишет "Грузия.Online" со ссылкой на постановление правительства о мерах по предотвращению распространения нового коронавируса COVID-19, передает УНН.
"На время чрезвычайного положения запрещается функционирование объектов реализации спиртных напитков и пива, а также вина и других алкогольных напитков виноградного происхождения", - говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте правительства.
При этом отмечается, что в течение всего периода действия режима чрезвычайного положения, деятельность ресторанов, объектов общественного питания, в том числе действующих при предприятиях и организациях, допускается только обслуживание с доставкой на место или вывозом продукта транспортным средством (т.н. "драйвом") без допуска потребителя в реализационное пространство.
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Издание добавляет, что Грузия с 31 марта переведена на общий карантин. С 21:00 до 06:00 будет действовать комендантский час - передвижение по городу запрещается пешком и на автотранспорте без соответствующего пропуска. Закрыты все торговые объекты, кроме продуктовых магазинов, аптек и отделений банков.
По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 110 случаев заражения коронавируса, из них 21 человек вылечился. В стационарах под наблюдением врачей находятся 278 пациентов, в режиме карантина - 4 тыс. 995 человек.