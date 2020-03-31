В Грузии ввели "сухой закон" из-за коронавируса

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Грузии с 31 марта до окончания чрезвычайного положения (21 апреля) запрещено функционирование всех объектов по реализации алкогольных напитков. Об этом пишет "Грузия.Online" со ссылкой на постановление правительства о мерах по предотвращению распространения нового коронавируса COVID-19, передает УНН.