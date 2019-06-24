У Грузії відсторонили 10 поліцейських за перевищення повноважень під час розгону акції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Поліція Грузії усунула від служби 10 співробітників за можливі порушення під час розгону протестів у будівлі парламенту 20 червня. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Грузія-Online".
"Десятьом правоохоронцям, які брали участь в операції по розгону акції, припинені службові повноваження", - заявив на брифінгу в.о. директора департаменту центральної кримінальної поліції МВС Мамука Челідзе.
За його словами, в діях двох співробітників правоохоронних органів виявлено ознаки кримінального злочину.
"Як відомо громадськості, 20-21 червня 2019 року, на території, прилеглій до парламенту, проходила мирна акція, яка згодом набула насильницького характеру - учасники акції спробували штурмувати будівлю парламенту, групою напали на поліцію і з використанням тупих предметів чинили їм опір", - сказав Челідзе.
Таким чином, з метою запобігання можливим загрозам, для розгону акції, поліція була змушена використовувати спеціальні засоби, визначені законом.
Тепер Генеральна інспекція Міністерства внутрішніх справ проводить розслідування можливих порушень з боку окремих співробітників правоохоронних органів, які брали участь в розгоні акції.
Він також додав, що відомство готове співпрацювати з Генпрокуратурою Грузії, яка порушила кримінальну справу за статтею "Перевищення службових повноважень із застосуванням насильства або зброї" КК Грузії в зв'язку з розгоном мітингу.
Нагадаємо, за участь в акції протесту в Грузії затримали понад 300 осіб.