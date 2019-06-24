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В Грузии отстранили 10 полицейских за превышение полномочий при разгоне акции

Киев • УНН

 • 10100 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Полиция Грузии отстранила от службы 10 сотрудников за возможные нарушения во время разгона протестов у здания парламента 20 июня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Грузия-Online".

В Грузии отстранили 10 полицейских за превышение полномочий при разгоне акции

“Десяти правоохранителям, которые участвовали в операции по разгону акции, приостановлены служебные полномочия”, — заявил на брифинге и.о директора департамента центральной криминальной полиции МВД Мамука Челидзе.

По его словам, в действиях двоих сотрудников правоохранительных органов выявлены признаки уголовного преступления.
“Как известно общественности, 20-21 июня 2019 года, на территории, прилегающей к парламенту, проходила мирная акция, которая впоследствии приобрела насильственный характер — участники акции попытались штурмовать здание парламента, группой напали на полицию и с использованием тупых предметов оказали им сопротивление”, — сказал Челидзе.

Таким образом, с целью предотвращения возможных угроз, для разгона акции, полиция была вынуждена использовать специальные средства, определенные законом.

Теперь Генеральная инспекция Министерства внутренних дел проводит расследование возможных нарушений со стороны отдельных сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в разгоне акции.

Он также добавил, что ведомство готово сотрудничать с Генпрокуратурой Грузии, которая возбудила уголовное дело по статье “Превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия” УК Грузии в связи с разгоном митинга.

Напомним, за участие в акции протеста в Грузии задержали более 300 человек

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