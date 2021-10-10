У Грузії розповіли, як Саакашвілі потрапив до країни

Деталі

Поромом керував ще один фігурант справи Ельгуджа Цомая. При перетині кордону він сховав Саакашвілі в відсіку вантажівки з молочними продуктами. Там політик провів майже 48 годин.

Згідно зі свідченнями у справі, після того, як пором прибув до порту Поті, його перевірили митники, але дефектів не виявлено.

Контекст

1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що третій президент країни Міхеіл Саакашвілі був затриманий у Грузії. Саакашвілі приїхав до Грузії через 8 років після еміграції.

Після затримання Саакашвілі помістили в колонію Руставі.

Українська влада відреагувала на це, адже Саакашвілі має українське громадянство. МЗС запросило керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання Саакашвілі. 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні повідомив МЗС про це. Згодом це зробив і новий посол.

4 жовтня Саакашвілі в пенітенціарному закладі в Грузії відвідала український консул.

Також 4 жовтня Саакашвілі оголосив голодування.

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи. Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.