В Грузии рассказали, как Саакашвили попал в страну
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Михаил Саакашвили прибыл в Грузию на пароме “Вильнюс”. По дороге в Тбилиси политик побывал в городах Абаша, Батуми и Кутаиси, сообщает телекомпания “Мтавари архи”, пишет УНН.
Детали
Паромом руководил еще один фигурант дела Ельгуджа Цомая. При пересечении границы он спрятал Саакашвили в отсеке грузовика с молочными продуктами. Там политик провел почти 48 часов.
Согласно показаниям по делу, после того, как паром прибыл в порт Поти, его проверили таможенники, но дефектов не обнаружено.
Контекст
1 октября премьер-министр Грузии Гарибашвили заявил , что третий президент страны Саакашвили был задержан в Грузии. Саакашвили приехал в Грузию через 8 лет после эмиграции.
После задержания Саакашвили поместили в колонию Рустави .
Украинская власть отреагировала на это, ведь Саакашвили украинское гражданство. МИД пригласил руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания Саакашвили. 2 октября временно поверенный Грузии в Украине сообщил МИД об этом. Впоследствии это сделал и новый посол.
4 октября Саакашвили в пенитенциарном заведении в Грузии посетила украинский консул.
Также 4 октября Саакашвили объявил голодовку .
Третий президент Грузии Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела. Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести лет лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.