У Грузії лідери партій підписали меморандум про повагу прав ЛГБТ

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Лідери грузинських партій взяли на себе зобов’язання боротися за викорінення дискримінації і насильства по відношенню до сексуальних меншин, захищати право на мирні зібрання та свободу вираження поглядів всіх людей, незалежно від сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності. Політики зобов’язалися не допускати використання мови ворожнечі і розпалювання соціальної ворожнечі в політичному процесі на ґрунті гомофобії.

У грузинській неурядової організації Tbilisi Pride, в офісі якого відбулося оформлення угоди, пояснили, що меморандум закріплює етичну позицію учасників угоди, але не володіє силою закону.

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“Це безпрецедентний факт щодо прав меншин. Угода — важливий крок на шляху до осмислення проблеми гомофобії в політичному середовищі”, — заявив журналістам представник Tbilisi Pride Георгій Табагарі. Він також повідомив, що правляча в Грузії партія “Грузинська мрія” поки не підписала меморандум, але висловив надію, що партія влади незабаром приєднається до опозиціонерів і поставить під документом свій підпис.

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