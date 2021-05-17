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The Guardian

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Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон призначив спецпредставника з прав ЛГБТ в уряді

Київ • УНН

 • 21705 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. В уряді Великої Британії з’явився спецпредставник з питань сексуальних меншин. Цю посаду займає член палати лордів Нік Герберт. Його призначив прем’єр-міністр Борис Джонсон. Про це пише УНН з посиланням на офіційну заяву прем’єр-міністра.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон призначив спецпредставника з прав ЛГБТ в уряді

Деталі

Призначений Джонсоном Нік Герберт відкрито заявляє про свою нетрадиційну орієнтацію. З 2009 року він перебуває у шлюбі. Герберт очолює міжнародну мережу парламентарів, яка займається боротьбою проти дискримінації людей за сексуальною орієнтацією.

Сам Герберт також заявив, що Лондону належить зіграти “важливу роль в боротьбі з насильством і дискримінацією проти ЛГБТ”.

Зараз він буде займатися захистом прав ЛГБТ-спільноти в країні і за кордоном, а також буде одним з організаторів міжнародної конференції “Бути собою — це безпечно”, яка відбудеться в Лондоні в 2022 році.

Цитата

“Як спеціальний представник лорд Герберт очолить роботу уряду всередині країни і дасть імпульс нашому лідерству в світі в русі за права ЛГБТ. Він сфокусується на реформі законодавства, яка триває, протидії насильству, дискримінації та забезпечення рівного доступу до публічних послуг для ЛГБТ”, — йдеться в заяві Джонсона.

Доповнимо

Десятки посольств в Україні зробили заяву до Дня проти гомофобії. Вони стурбовані нападами на активістів ЛГБТІК.

Автори заяви підкреслили, пандемія COVID-19 привела до зростання випадків нетолерантності та порушення прав людини, а ЛГБТІК-люди серед найбільш уразливих жертв дискримінації та насильства.

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