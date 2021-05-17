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Премьер-министр Британии Борис Джонсон назначил спецпредставителя по правам ЛГБТ в правительстве

Киев • УНН

 • 21705 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В правительстве Великобритании появился спецпредставитель по вопросам сексуальных меньшинств. Эту должность занимает член палаты лордов Ник Герберт. Его назначил премьер-министр Борис Джонсон. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальное заявление премьер-министра.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон назначил спецпредставителя по правам ЛГБТ в правительстве

Детали

Назначенный Джонсоном Ник Герберт открыто заявляет о своей нетрадиционной ориентации. С 2009 года он состоит в браке. Герберт возглавляет международную сеть парламентариев, которая занимается борьбой против дискриминации людей по сексуальной ориентации.

Сам Герберт также заявил, что Лондону предстоит сыграть “важную роль в борьбе с насилием и дискриминацией против ЛГБТ”.

Сейчас он будет заниматься защитой прав ЛГБТ-сообщества в стране и за рубежом, а также будет одним из организаторов международной конференции “Быть собой — это безопасно”, которая состоится в Лондоне в 2022 году.

Цитата

“Как специальный представитель лорд Герберт возглавит работу правительства внутри страны и даст импульс нашему лидерству в мире в движении за права ЛГБТ. Он сфокусируется на реформе законодательства, которая продолжается, противодействии насилию, дискриминации и обеспечении равного доступа к публичным услугам для ЛГБТ”, — говорится в заявлении Джонсона.

Дополним

Десятки посольств в Украине сделали заявление ко Дню против гомофобии. Они обеспокоены нападениями на активистов ЛГБТИК.

Авторы заявления подчеркнули, пандемия COVID-19 привела к росту случаев нетолерантности и нарушения прав человека, а ЛГБТИК-люди среди наиболее уязвимых жертв дискриминации и насилия.

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