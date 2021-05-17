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Десятки посольств в Україні зробили заяву до Дня проти гомофобії: занепокоєні нападами на активістів ЛГБТІК

Київ • УНН

 • 21850 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. У сучасній та демократичній Україні немає місця для дискримінації та нерівності. Про це йдеться у спільній заяві десятків іноземних посольств та представництв в Україні до Міжнародного дня проти гомофобії, трансфобії та біфобії, який відзначається 17 травня, передає УНН.

Десятки посольств в Україні зробили заяву до Дня проти гомофобії: занепокоєні нападами на активістів ЛГБТІК

Цитата:

“Міжнародна спільнота в Україні залишається відданою справі захисту і забезпечення рівних прав українських лесбійок, геїв, бісексуалів, людей-трансгендерів, людей-інтерсекс, людей-квір (ЛГБТІК), їхніх друзів і сімей, підтримки і просування толерантності і рівності в Україні. Україна досягла помітного поступу вперед щодо визнання і захисту прав людини, але ця робота залишається незавершеною. Ми занепокоєні повідомленнями від захисників прав людини про випадки нетолерантності, дискримінації і нападів на активістів ЛГБТІК і відсутність притягнення до відповідальності за ці злочини”, — сказано в заяві.

Деталі

Як підкреслили автори заяви, пандемія COVID-19 призвела до зростання випадків нетолерантності і порушення прав людини, а ЛГБТІК-люди є серед найбільш вразливих жертв дискримінації і насилля.

Дипломати зауважили, що реформа Національної поліції продемонструвала позитивні тенденції в питаннях поваги до прав людини при захисті закону і правопорядку в Україні, однак продовження всеохоплюючої реформи правоохоронних органів і судової системи є необхідним для того, щоб надати кожному відчуття безпеки, справедливості і правосуддя. У посольствах закликали владу України продовжувати реформи і забезпечити існування рівних прав і можливостей для усіх без дискримінації.

Автори заяви привітали схвалення нової версії Національної стратегії з прав людини, проте закликали Україну повністю імплементувати цю стратегію і план дій, зокрема зробивши додаткові кроки для втілення антидискримінаційних заходів щодо ЛГБТІК-людей.

“Ми також уважно слідкуємо за прогресом щодо внесення змін до Кримінального кодексу України з метою розширення визначення злочину на ґрунті ненависті і включення в цю категорію злочинів на основі гендерної ідентичності і сексуальної орієнтації. Україна може розраховувати на підтримку міжнародної спільноти для досягнення цих цілей”, — сказано в заяві.

Зазначається, що у найближчому майбутньому організації ЛГБТІК у всій Україні планують провести численні заходи, щоб просувати і вшановувати рівність для всіх.

“Міжнародна громада буде і надалі підтримувати ці ініціативи і ми закликаємо правоохоронні органи і всіх українців забезпечити мирне проведення цих заходів. В сучасній демократичній Україні немає місця насильству, дискримінації і нерівності”, — підкреслили дипломати.

Заява надіслана від імені посольств Австралії, Австрії, Бельгії, Канади, Кіпру, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Італії, Литви, Мальти, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Португалії, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Великої Британії, США та від імені Канадської поліційної місії в Україні, Делегації Європейського Союзу і Дорадчої місії Європейського Союзу.

Доповнення

Торік у заяві МЗС вказувало, що Україна як правова, демократична, європейська держава залишається відданою захисту основних прав і свобод людини і рішуче виступає проти будь-яких проявів дискримінації, включаючи гомофобію, трансфобію і біфобію.

Як повідомляв УНН, у вересні минулого року група з 35 депутатів від Інтергрупи Європейського парламенту з прав ЛГБТІ закликала уряд і поліцію України гарантувати захист для майбутніх маршів рівності в Україні.

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