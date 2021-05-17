Десятки посольств в Украине сделали заявление ко Дню против гомофобии: обеспокоены нападениями на активистов ЛГБТИК

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 46678 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 94316 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 108017 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 277754 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 160812 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 431923 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 327855 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 219812 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247183 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256608 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.4м/с
68%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 29399 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 57223 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 42145 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 22835 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 18377 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 43135 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 58252 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 161917 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 277754 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 431923 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 20322 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 28785 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 58122 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 81504 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 66059 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Десятки посольств в Украине сделали заявление ко Дню против гомофобии: обеспокоены нападениями на активистов ЛГБТИК

Киев • УНН

 • 21849 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В современной и демократической Украине нет места для дискриминации и неравенства. Об этом говорится в совместном заявлении десятков иностранных посольств и представительств в Украине к Международному дню против гомофобии, трансфобии и бифобия, который отмечается 17 мая, передает УНН.

Десятки посольств в Украине сделали заявление ко Дню против гомофобии: обеспокоены нападениями на активистов ЛГБТИК

Цитата:

"Международное сообщество в Украине остается преданным делу защиты и обеспечения равных прав украинских лесбиянок, геев, бисексуалов, людей-трансгендеров, людей-интерсекс, людей-квир (ЛГБТИК), их друзей и семей, поддержки и продвижения толерантности и равенства в Украине. Украина достигла заметного продвижения вперед по признанию и защите прав человека, но эта работа остается незавершенной. Мы обеспокоены сообщениями от защитников прав человека о случаях нетерпимости, дискриминации и нападений на активистов ЛГБТИК и отсутствии привлечения к ответственности за эти преступления", - говорится в заявлении.

Детали

Как подчеркнули авторы заявления, пандемия COVID-19 привела к росту случаев нетолерантности и нарушения прав человека, а ЛГБТИК-люди среди наиболее уязвимых жертв дискриминации и насилия.

Дипломаты отметили, что реформа Национальной полиции продемонстрировала положительные тенденции в вопросах соблюдения прав человека при защите закона и правопорядка в Украине, однако продолжение комплексной реформы правоохранительных органов и судебной системы необходимо для того, чтобы предоставить каждому ощущение безопасности, справедливости и правосудия. В посольствах призвали власти Украины продолжать реформы и обеспечить существование равных прав и возможностей для всех без дискриминации.

Авторы заявления приветствовали принятие новой версии Национальной стратегии по правам человека, однако призвали Украину полностью имплементировать эту стратегию и план действий, в частности сделав дополнительные шаги для воплощения антидискриминационных мер в отношении ЛГБТИК-людей.

"Мы также внимательно следим за прогрессом относительно внесения изменений в Уголовный кодекс Украины с целью расширения определения преступлений на почве ненависти и включения в эту категорию преступлений на основе гендерной идентичности и сексуальной ориентации. Украина может рассчитывать на поддержку международного сообщества для достижения этих целей", - сказано в заявлении.

Отмечается, что в ближайшем будущем организации ЛГБТИК по всей Украине планируют провести многочисленные мероприятия, чтобы продвигать и отмечать равенство для всех.

"Международная община будет и впредь поддерживать эти инициативы и мы призываем правоохранительные органы и всех украинцев обеспечить мирное проведение этих мероприятий. В современной демократической Украине нет места насилию, дискриминации и неравенству", - подчеркнули дипломаты.

Заявление направлено от имени посольства Австралии, Австрии, Бельгии, Канады, Кипра, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Израиля, Италии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании, США и от имени Канадской полицейской миссии в Украине, Делегации Европейского Союза и Консультативного миссии Европейского Союза.

Дополнение

В прошлом году в заявлении МИД указывал, что Украина как правовое, демократическое, европейское государство остается преданной защите основных прав и свобод человека и решительно выступает против любых проявлений дискриминации, включая гомофобию, трансфобию и бифобию.

Как сообщал УНН, в сентябре прошлого года группа из 35 депутатов от Интергруппы Европейского парламента по правам ЛГБТ призвала правительство и полицию Украине гарантировать защиту для будущих маршей равенства в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,637.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.12