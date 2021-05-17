Десятки посольств в Украине сделали заявление ко Дню против гомофобии: обеспокоены нападениями на активистов ЛГБТИК

Цитата:

"Международное сообщество в Украине остается преданным делу защиты и обеспечения равных прав украинских лесбиянок, геев, бисексуалов, людей-трансгендеров, людей-интерсекс, людей-квир (ЛГБТИК), их друзей и семей, поддержки и продвижения толерантности и равенства в Украине. Украина достигла заметного продвижения вперед по признанию и защите прав человека, но эта работа остается незавершенной. Мы обеспокоены сообщениями от защитников прав человека о случаях нетерпимости, дискриминации и нападений на активистов ЛГБТИК и отсутствии привлечения к ответственности за эти преступления", - говорится в заявлении.

Детали

Как подчеркнули авторы заявления, пандемия COVID-19 привела к росту случаев нетолерантности и нарушения прав человека, а ЛГБТИК-люди среди наиболее уязвимых жертв дискриминации и насилия.

Дипломаты отметили, что реформа Национальной полиции продемонстрировала положительные тенденции в вопросах соблюдения прав человека при защите закона и правопорядка в Украине, однако продолжение комплексной реформы правоохранительных органов и судебной системы необходимо для того, чтобы предоставить каждому ощущение безопасности, справедливости и правосудия. В посольствах призвали власти Украины продолжать реформы и обеспечить существование равных прав и возможностей для всех без дискриминации.

Авторы заявления приветствовали принятие новой версии Национальной стратегии по правам человека, однако призвали Украину полностью имплементировать эту стратегию и план действий, в частности сделав дополнительные шаги для воплощения антидискриминационных мер в отношении ЛГБТИК-людей.

"Мы также внимательно следим за прогрессом относительно внесения изменений в Уголовный кодекс Украины с целью расширения определения преступлений на почве ненависти и включения в эту категорию преступлений на основе гендерной идентичности и сексуальной ориентации. Украина может рассчитывать на поддержку международного сообщества для достижения этих целей", - сказано в заявлении.

Отмечается, что в ближайшем будущем организации ЛГБТИК по всей Украине планируют провести многочисленные мероприятия, чтобы продвигать и отмечать равенство для всех.

"Международная община будет и впредь поддерживать эти инициативы и мы призываем правоохранительные органы и всех украинцев обеспечить мирное проведение этих мероприятий. В современной демократической Украине нет места насилию, дискриминации и неравенству", - подчеркнули дипломаты.

Заявление направлено от имени посольства Австралии, Австрии, Бельгии, Канады, Кипра, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Израиля, Италии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании, США и от имени Канадской полицейской миссии в Украине, Делегации Европейского Союза и Консультативного миссии Европейского Союза.

Дополнение

В прошлом году в заявлении МИД указывал, что Украина как правовое, демократическое, европейское государство остается преданной защите основных прав и свобод человека и решительно выступает против любых проявлений дискриминации, включая гомофобию, трансфобию и бифобию.

Как сообщал УНН, в сентябре прошлого года группа из 35 депутатов от Интергруппы Европейского парламента по правам ЛГБТ призвала правительство и полицию Украине гарантировать защиту для будущих маршей равенства в Украине.