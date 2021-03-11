Європарламент оголосив Євросоюз “зоною свободи” для ЛГБТ

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Парламент оголосив у четвер, що за голосування, яке Голосування в Європарламенті відбулося після дебатів на сесії парламенту в Брюсселі, за підтримку резолюції було подано 492, проти - 141.

Резолюція здебільшого була реакцією на події за останні два роки в Польщі, де багато місцевих громад прийняли значною мірою символічні резолюції, які проголосили себе вільними від того, що консервативна влада називала "ідеологією ЛГБТ".

Ці міста заявляють, що вони прагнуть захистити традиційні сім'ї, що базуються на союзах чоловіків і жінок, проте активісти ЛГБТ-прав кажуть, що ці позначення є дискримінаційними і змушують геїв та лесбіянок відчувати себе небажаними. Ці райони в народі стали називати "зонами, вільними від ЛГБТ".

Нагадаємо

Група з 35 депутатів від Інтергрупи Європейського парламенту з прав ЛГБТІ закликала уряд і поліцію України гарантувати захист для майбутніх маршів рівності в Харкові і Запоріжжі. 185 німецьких акторів зробили камінг-аут, заявивши що вони лесбіянки, геї, бісексуали чи транссексуали.