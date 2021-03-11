Европарламент объявил Евросоюз “зоной свободы” для ЛГБТ

Детали

Парламент объявил в четверг, что за голосование, которое Голосование в Европарламенте состоялось после дебатов на сессии парламента в Брюсселе, за поддержку резолюции было подано 492, против — 141.

Резолюция в основном была реакцией на события за последние два года в Польше, где много местных общин приняли в значительной степени символические резолюции, провозгласившие себя свободными от того, что консервативная власть называла “идеологией ЛГБТ”.

Эти города заявляют, что они стремятся защитить традиционные семьи, основанные на союзах мужчин и женщин, однако активисты ЛГБТ-прав говорят, что эти обозначения являются дискриминационными и заставляют геев и лесбиянок чувствовать себя нежелательными. Эти районы в народе стали называть “зонами, свободными от ЛГБТ”.

Напомним

Группа из 35 депутатов от Интергруп Европейского парламента по правам ЛГБТ призвала правительство и полицию Украине гарантировать защиту для будущих маршей равенства в Харькове и Запорожье. 185 немецких актеров сделали каминг-аут, заявив что они лесбиянки, геи, бисексуалы или транссексуалы.