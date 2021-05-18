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В Грузии лидеры партий подписали меморандум об уважении прав ЛГБТ

Киев • УНН

 • 20656 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. В Грузии лидеры пятнадцати политических партий обязались защищать права представителей ЛГБТ-сообщества. Политики подписали соответствующий меморандум, составленный при участии американской неправительственной организации - Национального демократического института (NDI), сообщает "Голос Америки", передает УНН.

В Грузии лидеры партий подписали меморандум об уважении прав ЛГБТ

Детали

Лидеры грузинских партий обязались бороться за искоренение дискриминации и насилия в отношении сексуальных меньшинств, защищать право на мирные собрания и свободу выражения взглядов всех людей, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Политики обязались не допускать использования языка вражды и разжигание социальной розни в политическом процессе на почве гомофобии.

В грузинской неправительственной организации Tbilisi Pride, в офисе которого состоялось оформление сделки, объяснили, что меморандум закрепляет этическую позицию участников сделки, но не обладает силой закона.

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Цитата

“Это беспрецедентный факт о правах меньшинств. Соглашение — важный шаг на пути к осмыслению проблемы гомофобии в политической среде”, — заявил журналистам представитель Tbilisi Pride Георгий Табагари. Он также сообщил, что правящая в Грузии партия “Грузинская мечта” пока не подписала меморандум, но выразил надежду, что партия власти вскоре присоединится к оппозиционерам и поставит под документом свою подпись.

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