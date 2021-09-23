У грузинській Аджарії зсуви зруйнували дороги: 159 сімей відрізані від зовнішнього світу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Зсуви, викликані проливними дощами в Кобулетському районі, зруйнували дороги, в результаті чого 159 сімей залишилися відрізаними від зовнішнього світу. Про це повідомляє Аджарське телебачення, передає УНН.
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Зсувні процеси зафіксовані в 49 напрямках. Дороги частково або повністю перекриті в 43 напрямках. Зійшла маса землі пошкодила два мости.
15 сімей перевели з постраждалих від зсуву будинків в безпечне місце, їм запропоновано альтернативне житло.
Тривають проблеми і в Батумі, де на затоплених вулицях вже другу добу тривають роботи з відкачування води. В місцевий водоканал надійшло понад 300 повідомлень від жителів міста.
Поки невідомо, в яку суму оцінюється завданий місту збиток. За попередніми даними, через викликані зливою повені в Батумі постраждали сто сімей.
При цьому Батумі вже вдруге протягом останніх двох тижнів виявляється затопленим після дощу.
Нагадаємо
На північному заході Пакистану проливні дощі й викликані ними повені і зсуви забрали життя 17 людей.