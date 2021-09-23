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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 128465 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 120409 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 117987 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В грузинской Аджарии оползни разрушили дороги: 159 семей отрезаны от внешнего мира

В грузинской Аджарии оползни разрушили дороги: 159 семей отрезаны от внешнего мира

Киев  •  УНН

 • 13692 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Оползни, вызванные проливными дождями в Кобулетском районе, разрушили дороги, в результате чего 159 семей остались отрезанными от внешнего мира. Об этом сообщает Аджарское телевидение, передает УНН.

Детали

Оползневые процессы зафиксированы в 49 направлениях. Дороги которые частично или полностью перекрыты в 43 направлениях. Сошедшая масса земли повредила два моста.

15 семей перевели из пострадавших от оползня домов в безопасное место, им предложено альтернативное жилье.

Продолжаются проблемы и в Батуми, где на затопленных улицах уже вторые сутки ведутся работы по откачке воды. В местный водоканал поступило более 300 сообщений от жителей города.

Пока неизвестно в какую сумму оценивается нанесенный городу ущерб. По предварительным данным, из-за вызванного ливнем наводнения в Батуми пострадали сто семей.

При этом Батуми уже во второй раз в течение последних двух недель оказывается затопленным после дождя.

Напомним

На северо-западе Пакистана проливные дожди и вызванные ими наводнения и оползни забрали жизни 17 человек.

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