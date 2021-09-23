В грузинской Аджарии оползни разрушили дороги: 159 семей отрезаны от внешнего мира
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Оползни, вызванные проливными дождями в Кобулетском районе, разрушили дороги, в результате чего 159 семей остались отрезанными от внешнего мира. Об этом сообщает Аджарское телевидение, передает УНН.
Детали
Оползневые процессы зафиксированы в 49 направлениях. Дороги которые частично или полностью перекрыты в 43 направлениях. Сошедшая масса земли повредила два моста.
15 семей перевели из пострадавших от оползня домов в безопасное место, им предложено альтернативное жилье.
Продолжаются проблемы и в Батуми, где на затопленных улицах уже вторые сутки ведутся работы по откачке воды. В местный водоканал поступило более 300 сообщений от жителей города.
Пока неизвестно в какую сумму оценивается нанесенный городу ущерб. По предварительным данным, из-за вызванного ливнем наводнения в Батуми пострадали сто семей.
При этом Батуми уже во второй раз в течение последних двух недель оказывается затопленным после дождя.
Напомним
На северо-западе Пакистана проливные дожди и вызванные ими наводнения и оползни забрали жизни 17 человек.