В Пакистане проливные дожди забрали жизни 17 человек
Киев • УНН
КИЇВ. 12 сентября. УНН. На северо-западе Пакистана проливные дожди и вызванные ими наводнения и оползни забрали жизни 17 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The times of India.
Детали
По данным полиции, проливные муссонные дожди и оползни обрушились на районы на северо-западе Пакистана рано утром 12 сентября, разрушив дома. Погибли по меньшей мере 17 человек.
Большинство погибших оказались погребены под обломками домов, снесенных оползневыми массами. Среди погибших есть дети.
Власти страны по борьбе со стихийными бедствиями заявили, что направляют гуманитарную помощь в пострадавший район, но оползни в горных районах задерживают доставку. Проводились работы по расчистке дорог.
Сообщается, что сезон муссонов длится в Пакистане до середины сентября, и подобные инциденты не редкость.
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