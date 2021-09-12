У Пакистані проливні дощі забрали життя 17 людей

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За даними поліції, проливні мусонні дощі та зсуви обрушилися на райони на північному заході Пакистану рано вранці 12 вересня, зруйнувавши будинки. Загинули щонайменше 17 людей.

Більшість загиблих опинилися похованими під уламками будинків, знесених зсувними масами. Серед загиблих є діти.

Влада країни по боротьбі зі стихійними лихами заявили, що направляють гуманітарну допомогу до постраждалого району, але зсуви в гірських районах затримують доставку. Проводилися роботи по розчищенню доріг.

Повідомляється, що сезон мусонів триває в Пакистані до середини вересня, і подібні інциденти не рідкість.

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