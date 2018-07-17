У громадській вбиральні на Житомирщині виявили ембріон
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 17 липня. УНН. Ембріон дитини виявили у громадському туалеті в райцентрі Романів на Житомирщині. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили у відділі комунікації ГУНП у Житомирській області.
Подія мала місце сьогодні близько 11:30. Про виявлення ембріона правоохоронців повідомив місцевий, який розповів, що побачив пакунок із зародком дитини у туалеті поблизу селищної ради.
"Нині тривають всі необхідні перевірки, аби кваліфікувати цю подію", - повідомили у поліції.
Матір зародку не знайшли.
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