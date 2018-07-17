В общественной уборной в Житомирской области обнаружили эмбрион
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 17 июля. УНН. Эмбрион ребенка обнаружили в общественном туалете в райцентре Романов Житомирской области. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в отделе коммуникации ГУНП в Житомирской области.
Происшествие имело место сегодня около 11:30. О выявлении эмбриона правоохранителям сообщил местный, который рассказал, что увидел пакет с зародышем ребенка в туалете вблизи поселкового совета.
"Сейчас идут все необходимые проверки, чтобы квалифицировать это событие", - сообщили в полиции.
Мать зародыше не нашли.
Напомним, полиция Одесской области начала розыск женщины, которая покинула новорожденную девочку.