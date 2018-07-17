В общественной уборной в Житомирской области обнаружили эмбрион

Происшествие имело место сегодня около 11:30. О выявлении эмбриона правоохранителям сообщил местный, который рассказал, что увидел пакет с зародышем ребенка в туалете вблизи поселкового совета.

"Сейчас идут все необходимые проверки, чтобы квалифицировать это событие", - сообщили в полиции.

Мать зародыше не нашли.

Напомним, полиция Одесской области начала розыск женщины, которая покинула новорожденную девочку.