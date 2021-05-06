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У Греції почалися масові страйки через трудову реформу: в Афінах зупинився увесь громадський транспорт

Київ • УНН

 • 17200 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Через урядовий законопроект про зміни в трудовому законодавстві в Греції почалися масові протести. В Афінах зупинився увесь громадський транспорт. Про це пише УНН з посиланням на грецьке видання Ekathimerini.

Деталі

Зокрема, ініціаторами протестів стала головна профспілка держслужбовців Греції, яка заявила, що запропонований урядом закон спрямований на збільшення восьмигодинного робочого дня до 10 годин, а також скасування п'ятиденного робочого тижня і колективних договорів.

Працівники транспорту виступили на підтримку, і зупинили рух транспорту по всій столиці. Такий жест викликав масштабний транспортний колапс. Через зупинку транспорту люди змушені пересуватися власними автомобілями, що викликає затори.

За даними поліції, у будинку парламенту протестують близько 6, 5 тис. осіб. Страйкарі розмахують червоними прапорами, а також тримають транспаранти з написом "Ми не станемо рабами 21 століття".

Відзначається, що профспілки вважають, що прийняття урядового законопроекту під час пандемії загрожує безробіттям. Проте влада Греції відхилила претензії.

Додатково

У суботу, 1 травня, у багатьох містах Німеччини пройшли масштабні акції протесту. Більше 7500 мотоциклістів виступили проти можливої заборони на використання мотоциклів у вихідні дні.

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