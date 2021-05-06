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В Греции начались массовые забастовки из-за трудовой реформы: в Афинах остановился весь общественный транспорт

В Греции начались массовые забастовки из-за трудовой реформы: в Афинах остановился весь общественный транспорт

Киев  •  УНН

 • 17192 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Из-за правительственного законопроекта об изменениях в трудовом законодательстве в Греции начались массовые протесты. В Афинах остановился весь общественный транспорт. Об этом пишет УНН со ссылкой на греческое издание Ekathimerini.

Детали

В частности, инициаторами протестов стал главный профсоюз госслужащих Греции, который заявил, что предложенный правительством закон направлен на увеличение восьмичасового рабочего дня до 10 часов, а также отмену пятидневной рабочей недели и коллективных договоров.

Работники транспорта выступили в поддержку, и остановили движение транспорта по всей столице. Такой жест вызвал масштабный транспортный коллапс. Из-за остановки транспорта люди вынуждены передвигаться собственными автомобилями, что вызывает пробки.

По данным полиции, у здания парламента протестуют около 6, 5 тыс. человек. Забастовщики размахивают красными флагами, а также держат транспаранты с надписью "Мы не станем рабами 21 века".

Отмечается, что профсоюзы считают, что принятие правительственного законопроекта во время пандемии грозит безработицей. Однако власти Греции отклонили претензии.

Дополнительно

В субботу, 1 мая, во многих городах Германии прошли масштабные акции протеста. Более 7500 мотоциклистов выступили против возможного запрета на использование мотоциклов в выходные дни.

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