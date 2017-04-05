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У ГПУ не виключили, що обшуки в “Укрнафті” триватимуть не одну добу

У ГПУ не виключили, що обшуки в “Укрнафті” триватимуть не одну добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Обшуки у ПАТ “Укрнафта” можуть тривати не одну добу, оскільки потрібно перевірити велику кількість документів. Про це сьогодні сказав журналістам біля ПАТ “Укрнафта”, де відбуваються обшуки, співробітник ГПУ Дмитро Павлій, передає кореспондент УНН.

Представник ГПУ розповів, що обшуки розпочалися о 10 годині і тривають наразі.

“Ми ще будемо працювати, можливо, не одну добу, тому що будівля велика, а документів багато”, — сказав він.

Також, за словами Д.Павлія, обшуки відбуваються у шести структурних підрозділах в інших областях України.

Раніше прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що слідчі Генеральної прокуратури України проводять обшуки в службових приміщеннях ПАТ "Укрнафта" в рамках кримінального провадження щодо посадовців підприємства, які у 2013-2015 роках завдали збитки ПАТ "Укрнафта" на майже 140 млн грн.

За її даними, під час досудового розслідування встановлено, що продажі видобутої сировини здійснювались, переважно, підприємствам, що входили до групи “Приват”, а тому керівники ПАТ “Укрнафта”, діючи на користь цих підприємств - покупців нафти, умисно надавали до Аукціонного комітету відомості про густину видобутої нафти, які не відповідали її реальним фізико-хімічним характеристикам, зокрема, щодо місткості барелів в 1 тонні нафти (коефіцієнт барелізації).

Вона додала, що наразі слідчі ГПУ з метою відшукання документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, за підтримки СБ України, проводяться обшуки у службових приміщеннях ПАТ “Укрнафта”.

Нагадаємо, до "Укрнафти" прийшли з обшуками.

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